Uliczny rozbój w centrum Wieliczki. Bili i kopali 73-letniego mężczyznę. Żądali, by dał im pieniądze na alkohol

Napastników ujęli policjanci patrolujący centrum miasta.

- 19 maja ok. godz. 17.30 wieliccy policjanci podczas patrolu zauważyli, jak dwóch mężczyzn kopie i bije po ciele leżącego mężczyznę. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali obu agresorów. Okazało się, że sprawcami są mężczyźni w wieku 35 lat, obaj z gminy Wieliczka, natomiast poszkodowany to 73-letni mężczyzna. Jak ustalili interweniujący funkcjonariusze - do siedzącego na ławce pokrzywdzonego, podeszło dwóch mężczyzn, którzy zażądali od niego pieniędzy na alkohol. Kiedy 73 -latek odmówił, sprawcy przewrócili go na ziemię i zaczęli go bić oraz kopać po całym ciele, w międzyczasie przeszukując mu odzież w celu zabrania pieniędzy – podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.