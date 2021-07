Unia Tarnów. Tomasz Matyjewicz: Tworzymy mocną drużynę na III ligę, ale bez zadłużania klubu

Po trzech latach starań Unia znów zagra w III lidze. Czy może pan zapewnić kibiców w Tarnowie, że jesteście przygotowani na ten sukces finansowo i organizacyjnie?

Trzy ostatnie lata wykorzystaliśmy właśnie na to, by zbudować pod ten sukces fundamenty. Dlatego odpowiadając wprost powiem: tak, jesteśmy gotowi. Rozmowy z nowymi zawodnikami już się rozpoczęły. Jedna sprawa zostanie wkrótce sfinalizowana. Nie chcę zapeszać, ale to na pewno będzie duże wzmocnienie drużyny. Plan jest długofalowy, mówiliśmy od samego początku, że na stulecie klubu (przypada w 2028 roku – przyp.), chcemy być co najmniej w I lidze. I to jest sukcesywnie realizowane. Kolejny etap po awansie do III ligi, czyli trzyletnia próba awansu do II ligi, jest właśnie wdrażana.

Czy to prawda, że budżet drużyny w IV lidze wynosił jedynie 200 tysięcy złotych? To brzmi wręcz niewiarygodne, bo teraz strata do drużyn w III lidze byłaby ogromna...

To nieprawda, nie wiem, skąd taka informacja. Nie chcę mówić o kwotach dotyczących utrzymania - jak ja to nazywam - konglomeratu Unia Tarnów, na który składają się akademia i zespół seniorów. To są dużo wyższe pieniądze, wielokrotnie większe.