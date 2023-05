Uniejów Rędziny. Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi wkroczyła w kolejny etap

W sumie ułożonych ma być 36 strunobetonowych belek. Krótsze elementy, o długości 18 metrów, zostaną zamocowane na skrajnych przęsłach obiektu, a dłuższe (27 metrów), na przęśle środkowym. Belki zostały przetransportowane specjalnie przystosowanymi do tego celu pojazdami. Trwający etap robót jest skomplikowany i trudny: wymaga precyzyjnego ułożenia belek, niemalże co do milimetra.

Wiadukt połączy dwa odcinki drogi powiatowej i pozwoli na likwidację istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego. Obiekt będzie miał 65 metrów długości (trzy przęsła) oraz 11 metrów szerokości, z czego jezdnia i chodnik zajmą 7,6 metra. Do obiektu będzie prowadzić nowa droga dojazdowa o szerokości sześciu metrów i długości około 250 metrów. Zaplanowano poza tym przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej oraz budowę oświetlenia.

Oddanie inwestycji do użytku spowoduje, że skończy się trwająca jeszcze od lat 70. ubiegłego stulecia drogowo-kolejowa prowizorka. Wiadukt w Uniejowie Rędzinach miał bowiem powstać w czasie, gdy budowano kolejową Linię Hutniczo-Siarkową (LHS), obecnie zwaną Linią Hutniczą Szerokotorową. Połączyła ona śląski Sławków z granicą z ówczesnym Związkiem Radzieckim. Jej fragment poprowadzono przez gminę Charsznica, gdzie tory przecięły drogę wtedy wojewódzką, a obecnie powiatową.