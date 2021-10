Unieszczęśliwić własne dziecko. Tyrania komfortu psychicznego

Dziewczynka miała 8 lat i sporą nadwagę. Męczyła się, oddychała z trudem, kompletnie jej nie szło, a moje sentymentalne polskie serce wzbierało litością i współczuciem. Usiłowałam patrzeć w drugą stronę, co niewiele dawało, bo obserwowanie świetnie radzących sobie małych pływaków tylko podkreślało jak bardzo Aude odstaje od reszty.

Było to na basenie w Paryżu, gdzie w ramach WF dzieci z klasy, do której chodziła moja córka, uczyły się pływać. Rodzice wymieniali się by wspomóc nauczycielkę i tego dnia dodatkową opiekunką byłam ja.

Postanowiłam po zajęciach porozmawiać z nauczycielką. Ta słuchała mojej ‘obrony’ Aude i widziałam, jak jej zdziwienie rośnie. Odpowiedziała mi z uśmiechem ale stanowczo: „Ależ Madame, każde dziecko musi nauczyć się pływać na tyle dobrze, by w określonym czasie pokonać dystans 400 metrów. Aude też musi się tego nauczyć, ponieważ od tego zależeć będzie jej bezpieczeństwo. W razie wypadku 400 metrów pozwala się uratować ludziom chudym i grubym, z astmą i bez astmy. I zapewniam, że ją nauczę. Dla jej dobra…”