Upały i konie dorożkarskie na Rynku Głównym w Krakowie. Temat pełen kontrowersji. Miasto wydało komunikat

Nadchodzą upały, które co rok w Krakowie wiążą się z tematem koni dorożkarskich. Choć dla wielu temat budzi wiele kontrowersji, turyści chętnie decydują się na przejazdy ulicami miasta w towarzystwie krakowskich koni. Miasto postanowiło wyjść naprzeciw i wydać komunikat, w którym informuje o badaniach koni, wynikach i kontrolach zapewniając przy tym, że "dobrostan koni dorożkarskich priorytetem miasta".

Regularne badania koni dorożkarskich, ograniczenie czasu ich pracy, kontrole Powiatowego Lekarza Weterynarii, ograniczenie wielkości dorożek, ścisła współpraca z przedsiębiorcami dorożkarzami – to tylko niektóre działania, jakie podejmuje miasto, aby zapewnić odpowiednie warunki koniom pracującym przy krakowskich dorożkach - czytamy w opublikowanej informacji.

W ubiegłym roku zdarzały się jednak sytuacje, w których konie mimo upałów stały w pełnym słońcu, ponieważ było to zgodne z tym co ustaliło Miasto - były to wyznaczone miejsca zastępcze, o czym pisaliśmy tutaj: