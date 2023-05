Upamiętnili zmarłą Marię Cieślik, nazywaną Aniołem z Jerzmanowic. To była prekursorka działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Tablicę odsłoniły: córka pani Marii - Agnieszka Kucharczyk-Rajska oraz Marzena Dąbrowska, obecna prezesa Stowarzyszenia i kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy - Ogniska Terapeutycznego. A proboszcz z parafii w Przeginia ks. Grzegorz Walczak poświęcił tę tablicę.

- Cieszę się, że moja mama została doceniona poprzez zamieszczenie tej tablicy pamiątkowej. To była niezwykła osoba. "Wyciągała" z domów osoby z niepełnosprawnością, zapraszała je do ośrodka, który dla nich tworzyła, organizowała im zajęcia, ułatwiała funkcjonowanie ich rodzinom, opiekunom. To nasza mama, ale wiedzieliśmy, że musimy się nią dzielić z innymi, bo była też mamą dla wszystkich niepełnosprawnych - wspomina Agnieszka Kucharczyk-Rajska, córka Marii Cieślik.