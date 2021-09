UrbanTalk – porozmawiajmy o ekologii w Krakowie

UrbanTalk to cykl wydarzeń poświęconych ekologii i życiu w mieście. Ich celem jest zaangażowanie lokalnej społeczności w debatę o kierunku rozwoju Krakowa i jego wpływie na codzienne życie mieszkańców. UrbanTalk to panele dyskusyjne, webinary, filmy i spotkania edukacyjne z krakowianami. W inicjatywę WSZiB włączyły się także krakowskie szkoły, firmy i instytucje, którym bliska jest zielona idea.

– UrbanTalk #wyznaczamykierunki Miasta to roczny projekt uczelni podejmujący zagadnienia ekologii i zrównoważonego rozwoju przestrzeni, w której na co dzień żyjemy. Zaprosiliśmy do projektu wspaniałych specjalistów, by wspólnie w szerszym gronie dyskutować, co możemy zrobić w tym zakresie lepiej. Pandemia COVID 19 sparaliżowała funkcjonowanie Krakowa także jako miasta akademickiego. Powrót do szkół i uczelni to dobry czas, by zintegrować społeczność wokół alarmujących wyzwań, m.in. ekologii i polepszeniu jakości życia w mieście