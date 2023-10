Urok Sułoszowej. To miejscowość z tytułem "Miejsce z klimatem". Zasłynęła w Europie i świecie. Zobaczcie jaka niezwykła wieś

Niewątpliwie Sułoszowa to miejsce turystyczne. Leży w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego w jego otulinie. Jak wyjątkowy to teren każdy się może przekonać. Uczestnicy wojewódzkiego konkursu dobrze o tym wiedzą, bo to za sprawą ich głosów Sułoszowa została okrzyknięta "Miejscem z klimatem".

Maczuga, zamek i urocza przyroda

To w granicach Sułoszowej jest powszechnie znany Zamek Pieskowa Skała, a w nim muzeum należące do Zamku Królewskiego na Wawelu. Ponadto są warte podziwiania skały, w tym słynna Maczuga Herkulesa, którą znają wszystkie polskie dzieci, bo od dziesięcioleci mają ją w podręcznikach do geografii.