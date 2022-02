Urwiska i niziny. O najnowszej biografii Józefa Mackiewicza – krytycznie

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego dał się poznać dotąd z dwóch niewielkich i niedawnych (2019, 2020) wypowiedzi naukowych o Józefie Mackiewiczu. Odważnie jest wystąpić od razu z obszerną (536 stron) publikacją, portretem panoramicznym – nie z miniaturą-medalionem, bez wcześniejszych szkiców szczegółowych… Jako historyk literatury polskiej przemierzał dotąd jej centralne aleje (Kraszewski, Prus, Sienkiewicz). Czasem znajomość i bocznych grządek rozszerza pole widzenia w tym bujnym ogrodzie.

Ale Mackiewicz jest klasykiem! Choć prawdopodobnie bardziej skomplikowanym, gdyż nam bliższym. Czytamy na okładce: „Kazimierz Maciąg napisał […] bardzo udaną, solidną książkę popularnonaukową, która opowiada o bohaterze […] w sposób przystępny” i „atrakcyjny”. Ale co opowiada? Ciśnie się spostrzeżenie z listu do Juliusza Sakowskiego z 1966 roku: „Że też rodacy mają taką niechęć do prawdy, a takie ukochanie sztancy”! Rzucił je odmawiając zrecenzowania powieści Józefa Łobodowskiego: „Z mego punktu widzenia musiałbym napisać b. źle, a nie chcę”. Ja też muszę. Ale napiszę.