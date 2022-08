US Open 2022. Sensacje już w I rundzie. Odpadli Simona Halep i Stefanos Tsitsipas

W I rundzie zmagań mężczyzn też była sensacja. Rozstawiony z nr. 4. Grek Stefanos Tsitsipas przegrał z klasyfikowanym na 95. pozycji w światowym rankingu Kolumbijczykiem Danielem Galanem 0:6, 1:6, 6:3, 5:7.

- To był zdecydowanie najlepszy mecz w mojej karierze. Nie tylko ze względu na okoliczności, także z uwagi na klasę rywala - ocenił Galas, który w kwalifikacjach do US Open nie stracił seta.