US Open bez Novaka Djokovicia. Serb nie zagra, bo nie jest zaszczepiony na COVID-19 redakcja

Novak Djoković Andrzej Szkocki/Polska Press

Trzykrotny triumfator wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open Novak Djoković potwierdził, że zabraknie go w tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju tenisowego. Powodem jest brak wymaganego szczepienia na COVID-19. "Niestety, tym razem nie będę mógł przyjechać do Nowego Jorku" - napisał Serb na Twitterze.