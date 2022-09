US Open. Iga Świątek pokonała Jule Niemeier i jest w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Nowym Jorku

- Przez dłuższy czas nie układał mi się ten mecz. Rywalka stawiała duży opór. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Ważne było dla mnie wsparcie z trybun - powiedziała Iga Świątek tuż po meczu, który zakończył się jej zwycięstwem 2:6, 6:4, 6:0.

- Jak się robi głupie błędy to złość się pojawia, ale cieszę się, że udało mi się przekierować tę złość we właściwy sposób - dodała przed kamerą Eurosportu. - Teraz mam dzień przerwy, więc to dla mnie komfortowa sytuacja.

Iga Świątek mierzyła się z Jule Niemeier po raz pierwszy. Dla Niemki mecz z Polką był wydarzeniem nie tylko dlatego, że stanęła naprzeciw zawodniczki numer 1 rankingu WTA, ale także z uwagi na fakt, iż nigdy wcześniej nie przeszła nawet pierwszej rundy turnieju tej rangi. Tymczasem w Nowym Jorku wyeliminowała m.in. Julię Putincewą (38. WTA) i Qinwen Zheng (39. WTA), nie tracąc nawet seta, co jasno dowodzi, że notowana na 108. miejscu 23-latka przeżywa najlepszy okres w karierze.