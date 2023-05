Usmażyli jajecznicę z 1000 jaj! Pierwsza „Pcimska Smażenica” za nami Katarzyna Hołuj

Gospodynie i gospodarze z Pcimia postanowili reaktywować, choć w nieco zmienionej formie, dawny zwyczaj, a że jest on związany z Zielonymi Świątkami to właśnie w to święto, które przypadło w tym roku w niedzielę (28 maja) spotkali się przy szkole w Pcimiu-Krzywicy. Obiecywali, że „będą jaja”. I były! A dokładnie 1000 jaj, z których usmażono jajecznicę dla wszystkich. Jak za dawnych czasów, bo kiedyś właśnie w Zielone Świątki spotykano się i palono ogniska, a w Pcimiu zwyczajowo smażono jajecznicę.