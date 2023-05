Usunęli komunikację publiczną z Rynku. Trwa przebudowa płyty głównej, ludzie narzekają na utrudnienia

- Przystanek na ul. Kościuszki znajduje się 300 metrów od Rynku i postoju taksówek, w połowie drogi między Rynkiem i osiedlem, bo do osiedla jest około 450 metrów. Ponadto z tego przystanku można dojechać na osiedle, bo trasa autobusu MPK 222 prowadzi przez ul. Kościuszki właśnie do osiedla, czyli ul. Słonecznej i Jana Pawła II. Z tego tymczasowego przystanku można też dojechać na osiedle jedną z trzech busowych linii wewnętrznych kursujących po gminie. Dojeżdżaja one do stacji PKP w Niedźwiedziu, do Smrokowa i do Janikowic. I właśnie busem kursującym do Niedźwiedzia można dojechać z przystanku przy ul. Kościuszki na osiedle - wskazuje Michał Chwastek.