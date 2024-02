Utalentowany 12-letni saksofonista ma szansę koncertować w nowojorskiej Carnegie Hall. Trwa zbiórka na wyjazd Igora do USA

Igor brał do tej pory udział w 35 konkursach - w 14 ogólnopolskich i 21 międzynarodowych, m.in. w Wiedniu, Paryżu, Londynie, Nowym Jorku - zdobywając tytuł laureata w każdym z nich.

W ubiegłym roku Igor Chyrc wygrał American Protégé International Woodwinds and Brass Competitionego (Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych i Dętych American Protégé) w kategorii junior. To wyróżnienie zaowocowało zaproszeniem na prestiżową galę wręczenia nagród oraz szansą zaprezentowania swojego talentu na koncercie laureatów w Carnegie Hall w Nowym Jorku, jednej z najważniejszych sal koncertowych na świecie. Uroczystość ta odbędzie się 28 czerwca 2024.

„Igor, choć bardzo młody, jest dojrzały w tym co robi. Ma ambitne marzenia i z wielką determinacją, krok po kroku zmierza do swojego celu. Jest świadomy, że systematyczne ćwiczenia, warsztaty z wybitnymi saksofonistami, występowanie na różnych scenach muzycznych pomogą mu spełnić marzenia. Jednak tym razem, potrzebuje również wsparcia z Państwa strony. Koszt podróży i pobytu w USA, a także wyżywienia, akompaniatora, przejazdów na miejscu - to bardzo duży wydatek. Tylko dzięki Państwa pomocy Igor będzie mógł spełnić swoje marzenie - wystąpić w Carnegie Hall i odebrać nagrodę, dlatego serdecznie Państwa o tę pomoc prosimy” – apelują rodzice chłopca na portalu zrzutka.pl (link do zbiórki: https://zrzutka.pl/bddhsk)