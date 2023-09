Utrudnienia na zakopiance. Roboty budowlane, zwężenie obu jezdni pod Krakowem i zmiana lokalizacji przystanku autobusowego

Utrudnienia związane z budową tymczasowej podpory między jezdniami zakopianki potrwają od poniedziałku, 11 września od godz. 7 do czwartkowego południa, 14 września.

- Zwęzimy obie jezdnie, w kierunku Krakowa i Myślenic, do jednego, prawego pasa ruchu. Długość zwężonych odcinków to ok. 200 metrów. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę - informuje Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.