Uwaga kierowcy podróżujący zakopianką, na węźle w Pcimiu zamknięto dwie łącznice Katarzyna Hołuj

Tak wygląda aktualnie plac budowy ronda w Pcimiu Fot. Archiwum Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Z powodu trwającej w centrum Pcimia budowy ronda zmieniono organizację ruchu. Niemożliwe jest korzystanie z łącznic, tj. zjazdu z drogi krajowej nr 7 (zakopianki) na węźle w Pcimiu jadąc od strony Krakowa do Pcimia, jak i z wyjazdu z Pcimia na zakopiankę w kierunku Zakopanego. Alternatywą dla tych, którzy chcą się dostać do Pcimia, albo np. do Tokarni lub wyjechać z Pcimia na zakopiankę jest korzystanie z węzłów w Stróży lub Lubniu i kierowanie się na drogę lokalną biegnącą równolegle do zakopianki. Taka organizacja ma obowiązywać przez ok. 3-4 tygodnie.