Uwaga kierowcy, wypadek na drodze 52. Wytyczono objazdy przez Jawornik Katarzyna Hołuj

W sobotę (19 lutego) wcześnie rano na drodze krajowej nr 52 doszło do śmiertelnego potrącenie pieszego. Stało się to w miejscowości Izdebnik (pow. wadowicki), choć pierwsze informacje mówiły o Biertowicach (gm. Sułkowice). Ze względu na prowadzone na miejscu czynności prokuratorskie, policja wyznaczyła objazdy. Od Głogoczowa przez Jawornik, Rudnik i Biertowice, oraz odwrotnie od Biertowic, przez Rudnik do zakopianki w Jaworniku.