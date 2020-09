Uwaga oszuści w powiecie krakowskim. Udają synów, córki, policjantów. Jednego dnia próbowali oszukać osiem osób

Policjanci starają się przestrzegać narażonych na oszustwa, uświadamiają osoby starsze o zagrożeniu, informują o metodach działania oszustów, radzą jak się zachować, aby nie paść ich ofiarą i uratować swoje oszczędności. W środę w gminach Czernichów i Krzeszowice odnotowano osiem prób wyłudzenia pieniędzy metodą „na syna lub córkę” i „na policjanta”. Na szczęście żadna z tych osób nie dała się nabrać.

- W jednym z tych przypadków oszustka zadzwoniła na numer stacjonarny 70-latki z gminy Czernichów i podała się za jej córkę, krzycząc do telefonu: „mamo to ja Wanda (imię zostało zmienione) zabiłam kogoś w wypadku, proszę, pomóż mi, są potrzebne pieniądze, żebym nie poszła siedzieć”. Kolejno oszustka przekazała słuchawkę „policjantce”, która potwierdziła jej wersję wydarzeń i potwierdziła, że są potrzebne pieniądze w kwocie 150 tysięcy złotych. Seniorka była bardzo poruszona, zastanawiając się co zrobić rozłączył się i zadzwoniła do córki zapytać, gdzie mogą być pieniądze a wówczas sprawa wyszła na jaw - informuje podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.