Uwaga, talent! Młoda alpejka z Krakowa Klaudia Muniak wygrała zawody FIS na Litwie

W Snow Arenie w dniach 14-15 listopada 2023 rozegrano cztery slalomy, w których rywalizowały licencjonowane alpejki, w kategorii do 21 lat. Do klasyfikacji każdych zawodów zaliczane były trzy krótkie przejazdy w hali.

Dla Muniak (rocznik 2007) cztery starty zakończyły się trzema miejscami na podium. Pierwszego dnia była 1. (z przewagą 2,45 s) i 3. (o 6,01 s lepsza okazała się Litwinka Liepa Karlonaite); drugiego dnia nie ukończyła pierwszego slalomu (popełniła błąd na ostatniej tyczce w trzecim przejeździe, mogła zajął 2. lokatę), a w drugim sklasyfikowana została na 3. pozycji (do zwycięskiej Karlonaite straciła 4,91 s).

Dla Muniak był to debiut w imprezie tej rangi. Krakowianka w dorobku ma sukcesy na krajowej arenie, m.in. mistrzostwo Polski juniorek młodszych w supergigancie i wicemistrzostwo w kombinacji z zeszłego sezonu. Na arenie międzynarodowej brała udział w Trofeo Topolino, nieoficjalnych mistrzostwach świata dzieci, w których zajęła 21. w gigancie.

- Zdobycie złota w moich pierwszych zawodach FIS motywuje do jeszcze cięższej pracy, szczególnie, że wywalczyłam je w slalomie, konkurencji, która nie jest moją ulubioną. Zdecydowanie pewniej czuję się w konkurencjach szybkościowych jak supergigant czy gigant. Z pewnością doda mi to pewności siebie przy kolejnych startach - przyznała Muniak, na co dzień uczennica krakowskiego liceum CIS.