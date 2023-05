V liga, grupa zachodnia. Najlepsi strzelcy po 24. kolejce sezonu 2022-23. Lider ucieka konkurencji

Lider Tempa Białka w poprzednim spotkaniu strzelił dwa gole, co przy zerowym dorobku w tym okresie dwóch najgroźniejszych konkurentów pozwoliło mu wypracować 3 bramki przewagi (22 trafienia w 22 meczach drużyny; Tempo już dwukrotnie pauzowało). Do końca jest jednak jeszcze kilka meczów, więc układ sił może się zmienić.

Skutecznością ostatnio błysnął Chibueze Onwudi. Zawodnik, który w zimie przeszedł z Pcimianki do Błękitnych Modlnica, długo kazał czekać na ujawnienie snajperskich umiejętności w nowym klubie. W ostatnich dwóch tygodniach w trzech meczach (jeden był zaległy) dopisał do swojego konta 4 bramki i przesunął się w górę rankingu. Do podium jednak jeszcze trochę mu brakuje.