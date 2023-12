V liga, grupa zachodnia. Najlepsi strzelcy po rundzie jesiennej 2023. Duży ścisk w czołówce

Formalnie w rundzie jesiennej było 15 kolejek, ale nie wszystkie drużyny rozegrały komplet spotkań. Jedno zaległe ma Pcimianka, dlatego na pozycji lidera rankingu można ogłosić remis ze wskazaniem - na Onwudiego, który 15 bramek zdobył w 14 seriach gier.

Nie tylko on nie miał wszystkich okazji do poprawienia dorobku. Dotyczy to także dwóch kolejnych na liście zawodników, którzy strzelili po 13 goli - Krzysztofa Kozieła z Orła Piaski Wielkie (dwa zaległe mecze) i Kamila Majki z KS Chełmek (jedno spotkanie zaległe).