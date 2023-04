V liga (grupa zachodnia). Nowy trener, ambitne cele. Pcmianka ma w przyszłym sezonie walczyć o awans

Runda wiosenna w Pcimiance będzie przeglądem kadr

Pcimianka początek rundy wiosennej 2023 miała kiepski, w czterech meczach zdobyła tylko punkt. To sprawiło, że rozstano się z trenerem Marcinem Sadką. W jego miejsce przyszedł Miś, który w Pcimiu wcześniej był już dwukrotnie. M.in. wywalczył w 2016 r. awans z okręgówki do ówczesnej IV ligi (wtedy były dwie grupy, taki układ obecnie ma małopolska V liga).

Teraz szansa na promocję jest iluzoryczna (15 pkt straty do 2. lokaty), ale to nie znaczy, że w Pcimiu nie myślą o wyższej lidze.

- Był już awans, liczymy, że uda się to powtórzyć. To ambitny cel na przyszłość, oczywiście jak najbardziej do zrealizowania, ale trzeba się do tego dobrze przygotować. Dlatego w tej rundzie skupimy się budowaniu zespołu na kolejny sezon - mówi Miś. - Gramy już bez większej presji, więc będzie można na spokojnie dokonać przeglądu kadr, dopracować pewne rzeczy. Muszę się przyjrzeć zawodnikom, także tym młodym, których w klubie jest dużo, ocenić i ewentualnie poszukać wzmocnień. Na pewno każdy z piłkarzy ma czystą kartę, może się pokazać. Mamy obecnie kilka kontuzji, więc jest większa szansa dla innych.