V liga, grupa zachodnia. Pcimianka zmienia trenera [WYNIKI Z 8 KWIETNIA]

Pcimianka Pcim - Tempo Białka 3:4 (1:1)

Bramki: 1:0 K. Pandyra 20, 1:1 Puzik 40, 1:2 Piekarczyk 46, 2:2 Malik 75, 2:3 Jaszczak 85, 2:4 Jaszczak 87 karny, 3:4 Sotłys 89 karny.

Pcimianka: Gaudyn - D. Zalejski, K. Pandyra, Laskoś, Korczyk - Luberda (72 D. Pandyra), Abdullahi, Mizera (82 Dziadkowiec), Malik, N. Zalejski - Sołtys.

Tempo: Wałach - Lipa, Marek, Jeziorski, Gruca - Puzik, Wacławik (72 Zgierski), Jaszczak, Piekarczyk (83 Janeczek) , Palarczyk - Basiura (69 Kamiński).

Sędziował: Daniel Zygmond (Nowy Targ). Żółte kartki: K. Pandyra, N. Zalejski - Wacławik, Puzik, Gruca, Lipa. Widzów: 70.

Tym meczem trener Marcin Sadko po prawie 4 latach rozstał się z Pcimianką. W pożegnalnym spotkaniu wynik mógł być lepszy. Gospodarze mieli pretensje do sędziego za kontrowersyjne decyzje w I połowie. M.in. przy wolnym na 1:1. Najpierw przed gwizdkiem piłkę kopnął Wacławik, ale nie dostał za to kartki (byłaby to jego druga żółta), a następnie w powtórce do wyrównania doprowadził Puzik.