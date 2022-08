V liga, grupa zachodnia: remis w meczu Spójnia Osiek - Sokół Kocmyrzów [ZDJĘCIA]

Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada - Sokół Kocmyrzów 2:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Cudejko 38 karny, 1:1 Źródlewski 47, 1:2 Wątroba 54, 2:2 Kasprzyk 84.

Spójnia: Siuzdak - Kania, Duda, Gąsior (46 Rodzewicz), Świda - Pabiańczyk (46 Lewandowski), Niemczyk, Wolny, Cudejko (58 Kasprzyk), A. Żmuda - P. Żmuda.

Sokół: Bożok - Źródlewski (81 Obracaj), Cholewa, Brak, Maj - Wątroba, Broda, Romuzga, Hałat, Stec (46 Piszczewskij) - Kapusta (72 Obrzud).

Sędziował: Łukasz Piątek. Żółte kartki: P. Żmuda - Bożok, Źródlewski, Broda.

Goście mają czego żałować, bo mieli przewagę i sporo okazji, a zdobyli „tylko” punkt. Do przerwy prowadzili osieczanie (karnego za faul na A. Żmudzie wykorzystał Cudejko), lecz po niespełna 10 minutach II połowy było 1:2. Najpierw centrostrzał Źródlewskiego niespodziewanie znalazł drogę do siatki, po chwili trafił Wątroba, a asystę zaliczył Piszczewskij. Ten ostatni mógł sam zdobyć przynajmniej dwa gole: jeszcze przy prowadzeniu zmarnował sytuację sam na sam, potem przy 2:2 nie trafił do praktycznie pustej bramki.