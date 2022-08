V liga, grupa zachodnia. Robert Czopek już nie jest trenerem Wiślanki Grabie. Klub szuka następcy

Wiślanka pod wodzą Czopka wywalczyła w 2021 r. awans z okręgówki do IV ligi. W niej się nie utrzymała (zajęła 16. miejsce, tylko przed wycofanym TS Węgrzce i Clepardią), a reorganizacja rozgrywek sprawiła, że trafiła do nowej V ligi. Początek sezonu nie był udany, zespół przegrał do zera oba spotkania i zamyka tabelę.

„Po 2,5 roku pracy trenera w klubie zarząd uznał, iż drużynie potrzebna jest zmiana. Miniony sezon skończyliśmy w bardzo złym stylu (dwadzieścia dwie porażki w sezonie), lecz niekorzystnego trendu trener Robert nie zdołał odwrócić na początku obecnych rozgrywek, dlatego uznaliśmy na zarządzie, że musimy dokonać zmiany na stanowisku trenera drużyny. Trenerowi Robertowi Czopkowi dziękujemy za wkład i wysiłek w rozwój drużyny oraz życzymy sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. W klubie rozpoczęliśmy poszukiwania następcy” - to oświadczenie prezesa Rafała Kmaka na profilu Wiślanki na FB.