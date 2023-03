V liga, grupa zachodnia. Rusza runda wiosenna 2023. Mamy kilku kandydatów do awansu, pół ligi jest zagrożone spadkiem

Dla kogo awans? W czołówce tabeli grupy zachodniej małopolskiej V ligi jest ścisk

Jesień pokazała, że walka o przepustkę do wojewódzkiej IV ligi - uzyskają ją dwie najlepsze drużyny - będzie bardzo wyrównana. Prowadzi Nowa Wieś (34 pkt) przed MKS Trzebinia (33), Tempem Białka (32), Karpatami Siepraw (30) i Wiślanką Grabie (28). Te pięć zespołów ma w teorii największe szanse. Kolejne - Pcimianka i KS Chełmek - tracą do premiowanej strefy 9 pkt, ale w 14 meczach da się to odrobić. Pytanie, które zespoły będzie organizacyjnie stać na późniejszą grę w IV lidze?

W czołowych drużynach zaszły zmiany kadrowe. W dwóch najlepszych zespołach był względny transferowy spokój; w Karpatach roszady też są kosmetyczne. Tempo pozyskało m.in. Szymona Jeziorskiego, mającego doświadczenie z III ligi (Jutrzenka Giebułtów, Podhale Nowy Targ; ostatnio grał w IV-ligowych Wierchach Rabka), ale są też straty (ubyli m.in. Maciej Banik i Piotr Gładysz). Kadrę wzmocniła Wiślanka, do gry po kontuzji wrócił Łukasz Nowak, dołączył Aleksander Ślęczka, a to piłkarze z doświadczeniem ze szczebla centralnego. Przypomnijmy, że po falstarcie ekipa z Grabia nie przegrała 12 kolejnych spotkań!