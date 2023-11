V liga, grupa zachodnia. Zmiana lidera w 14. kolejce. Na szczyt wróciła Wieczysta II Kraków

Najważniejsza informacja z tej kolejki to zmiana lidera. Wcześniej trzy drużyny miały tyle samo punktów, a najlepszy bilans z nich miała Radziszowianka. Ta drużyna jednak doznała pierwszej porażki w sezonie (2:3 z Tempem Białka), co wykorzystała Wieczysta II. Trzecia z czołowych ekip - Pcimianka - nie zagrała i też traci 3 "oczka" do lidera.