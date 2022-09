V liga. Jutrzenka Giebułtów ma nowego trenera - został nim Robert Czopek

Jutrzenka sezon 2022-23 zaczęła słabo. W pięciu meczach (w jednej kolejce pauzowała) zdobyła tylko 2 pkt i jest przedostania w tabeli. Prowadzący dotychczas drużynę Pawłowicz (pracę zaczął przed tym sezonem) opuścił klub, dołączył do sztabu szkoleniowego I-ligowej Resovii, s w poprzedniej kolejce zespół grał pod wodzą jednego z piłkarzy, Kamils Czarneckiego. To było rozwiązanie tymczasowe, ekipa z Giebułtowa szukała stałego szkoleniowca. W czwartek (15.09) poinformowano o tym, że wybrano Czopka.

- Głównym powodem mojego związania się z Jutrzenką jest wizja budowy, jaką przedstawił mi zarząd podczas naszego spotkania, a także sposób, w jaki funkcjonuje klub. Dużym plusem jest dla mnie to, że miałem już okazję współpracować z niektórymi zawodnikami i czuję, że dobrze znam tę drużynę. Chciałbym przyczynić się do rozwoju sportowego Jutrzenki, pomóc podnieść jakość zespołu i pomóc w powrocie do wyższej ligi - zaznaczył trener Czopek na klubowym profilu na FB.