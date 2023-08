V liga. Mecz Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta II Kraków skończył się skandalem. Piłkarze w ramach protestu zeszli z boiska

Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta Kraków 2:3 (2:1) - przerwany w 65 min

Bramki: 1:0 P. Ciesielski 2, 1:1 Banachowicz 6, 2:1 Śliski 45+1, 2:2 Banachowicz 60, 2:3 Szewczyk 62.

Orzeł: Siwiecki - Partyka, Uwakwe, Jurek, Łabuś (54 Urbański) - Kaczor, Śliski, Wrona (46 Wajda), Tomaszewski - P. Ciesielski, Kozieł.

Wieczysta II: Plewka - Frańczak, Rygiel, Kalemba, Kumah - Madejski, Fryc (60 Gawęcki), Głogowski (46 Szewczyk), Żivec (46 Hebel), Linca - Banachowicz.

Sędziował: Sławomir Radwański (Kraków). Żółte kartki: Uwakwe, Śliski, Kozieł - Hebel. Widzów: 100.

Ciekawy mecz skończył się w niecodziennych okolicznościach. Według relacji miejscowych, ich piłkarz Henry Uwakwe został obrażony na tle rasistowskim przez jednego z graczy gości (ci zaprzeczają, by do tego doszło). Zawodnik zgłosił to sędziemu, a ten nie był świadkiem zdarzenia i nakazał dalszą grę. Uwakwe opuścił boisko (dostał za to żółtą kartę), a po chwili cała drużyna Orła - w geście solidarności - uczyniła podobnie. Arbitrowi nie pozostało nic innego, jak zakończyć spotkanie.