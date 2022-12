V liga piłkarska. Karpaty Siepraw jesienią zaskoczyły rywali

Karpaty grały bezkompromisowo - 14 meczów, ani jednego remisu

Karpaty do V ligi dostały się po trudnej walce w „okręgówce”, z 2. miejsca w swojej grupie (Kraków III). Po awansie wielkich wzmocnień kadrowych nie było, a mimo to zespół uzyskał bardzo dobry wynik. Bilans 14 meczów to 10 zwycięstw i 4 porażki, które dały 30 pkt i 4. pozycję. Co więcej, ekipa z Sieprawia w nowo utworzonej lidze jest najlepsza z grona klubów z regionu krakowskiego, przed nią są tylko drużyny z regionu wadowicko-oświęcimskiego.

- Wszyscy jesteśmy zadowoleni z wyniku, nie tylko ja, ale też trenerzy, piłkarze, kibice - mówi prezes Karpat Szymon Marek. - Chyba nikt się nie spodziewał, że ta runda tak dobrze się dla nas ułoży, zaskoczyliśmy rywali. Szkoda jedynie, że w niektórych wyjazdowych meczach zupełnie nam nie poszło, straciliśmy dużo bramek. Mieliśmy też problemy z kartkami i kontuzjami.