V liga piłkarska. Wiślanka Grabie jest czołówce tabeli. Wiosną powalczy o awans?

Wiślanka wiosnę w poprzednim sezonie, jeszcze w IV lidze, miała kiepską, nie obroniła miejsca, spadła do nowo tworzonej V ligi. Początek bieżących rozgrywek też był słaby, grabianie przegrali do zera z beniaminkami (ostatecznie Niwa Nowa Wieś i Karpaty Siepraw po jesienią są przed nimi w tabeli). Porażki na otwarcie sprawiły, że w klubie postanowiono się rozstać z trenerem Robertem Czopkiem. W dwóch kolejnych meczach zespół tymczasowo był prowadzony przez piłkarza Konrada Leśniaka, a od 5. kolejki wszystkim kierował Konrad Tyrpuła.

Dodaje, że przychodząc w trakcie rozgrywek, nie miał wystarczająco dużo czasu na „autorskie” przemodelowanie gry drużyny. - Skupiamy się nad poprawą organizacji gry w defensywie. To nie znaczy, że zamierzam ograniczać duży potencjał w ofensywie. Lubię zbilansowany styl gry - atakujemy, ale też musimy wiedzieć, co trzeba zrobić, jeśli stracimy piłkę. Na razie idzie to w dobrym kierunku - mówi trener. - Chciałbym, żebyśmy w zimie przystosowali się do nowego ustawienia - 3-5-2. Nie będziemy zastępować dotychczasowego 4-2-3-1 w obronie i 4-3-3 w ataku, bo dobrze funkcjonuje, ale warto mieć jakąś alternatywę, wykorzystać możliwości piłkarzy.

Przypomnijmy, że przepustkę do IV ligi (już jedna grupa, na całe województwo) uzyskają dwie najlepsze drużyny. Obecnie Wiślance do premiowanej strefy brakuje tylko 5 „oczek” (do liderującej Niwy strata wynosi 6 pkt).