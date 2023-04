Velo Huta: wsiądź na rower i odkrywaj nieznane zakątki Nowej Huty

Była to już trzecia edycja wydarzenia organizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, inaugurującego przejazdy trasą Velo Huta. Tak jak za pierwszym razem imprezę rozpoczęła parada rowerowa i to wyjątkowa! Rowerzystów zagrzewali bowiem do jazdy artyści z grupy Wataha Drums, wybijając rytm na bębnach.

Z Placu przy Poczcie miłośnicy dwóch kółek przejechali ulicami Nowej Huty do Klubu Krzesławice, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku rodzinnego mieli okazję zobaczyć różne widowiskowe pokazy, a dla najmłodszych przygotowano liczne konkursy i zabawy. Były też warsztaty plastyczne, animacje, spotkanie z Kotkiem Włodkiem (bohaterem książeczki dla dzieci o Nowej Hucie) i „Wesoły Cyrk Pana Pedro”.