Viktor Putin z Unii Tarnów pomaga zbierać pieniądze na helikopter do ewakuacji rannych żołnierzy z ukraińskiego frontu Krzysztof Kawa

Viktor Purin jest piłkarzem Unii Tarnów od lutego 2021 roku Oficjalna strona ZKS Unia Tarnów

Ukraiński piłkarz III-ligowej Unii Tarnów nosi kłopotliwe nazwisko – takie samo jak dyktator Rosji. Viktor Putin nie zamierza jednak go zmieniać, lecz walczy o to, żeby przysłużyło się sprawie pomocy swoim rodakom. Właśnie włączył się do akcji Polska Zrzutka Obywatelska: Zbroimy Ukrainę, której celem jest zakup helikopterów do ewakuacji rannych ukraińskich żołnierzy.