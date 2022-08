Vuelta a Espana 2022. Duże problemy z COVID-19 - już 15 przypadków zakażenia u kolarzy

W poniedziałek w dniu odpoczynku koronawirus wykryto u dwójki zawodników - Duńczyka Mathiasa Norsgaarda (Movistar) i Australijczyka Jarrada Driznersa (Lotto-Soudal). We wtorek doszły trzy kolejne przypadki, wycofali się: Brytyjczyk Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), Australijczyk Harry Sweeny (Lotto-Soudal) i Hiszpan Jose Herrada (Cofidis). Na starcie nie pojawił się także walczący o zieloną koszulkę Irlandczyk z Bory Sam Bennett, ale na razie nie są znane powody.Z 15 dotychczas ujawnionych przypadków zakażenia, aż 12 ujawniono w ostatnich czterech dniach.

- To prawdziwy ból. Testy nadal generują stres w zespołach, ale trzeba go przezwyciężyć. Jeśli źle się poczujesz, i tak nie będziesz się ścigać. Uważam, że już złe samopoczucie, a nie dopiero test winny być sygnałem do rezygnacji z dalszej jazdy - uważa Włoch Andrea Vendrame z ekipy AG2R.