W 2022 roku Kraków Airport chce obsłużyć 5,4 mln pasażerów. Będzie też gospodarzem prestiżowej ACI Customer Experience Global Summit 2022 Marek Długopolski

5 400 000 – tylu pasażerów planuje w tym roku obsłużyć Kraków Airport, oczywiście zakładając, że nie wystąpią jakieś niespodziewane okoliczności. – Mamy nadzieję, że powrócimy do poziomu około 65 proc. ruchu pasażerskiego z roku 2019. Konsekwentnie będziemy również odbudowywać siatkę połączeń, tak, by powrócić do skali, którą znaliśmy z czasów przed pandemią – tak o wyzwaniach na 2022 r. mówił 24 stycznia Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.