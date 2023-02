W bajkowej scenerii, czyli ślub zimą. Plusy i minusy zimy jako pory roku na ślub [17.02.2023]

Wyobraźmy sobie biały puch, okalający wszystko wokół i wirujące śnieżne płatki, lśniące w promieniach słońca. Wszędzie nieskazitelna biel. Właśnie taką baśniową, niezapomnianą scenerię może zaoferować nam zima. Przynajmniej od czasu do czasu.

Niezwykłe zdjęcia ślubne - właśnie zimą

Argumentem przemawiającymi za organizacją imprezy zimą, są baśniowe pejzaże, które sprawią, że właśnie wasze zdjęcia i wspomnienia będą wyjątkowe. Śnieżna biel idealnie wpasuje się w kreacje panny młodej i będzie dobrze kontrastować z garniturem pana młodego. Fotografia na białym tle nie należy do łatwych, więc warto poszukać fotografa, który zna się na rzeczy i nie zepsuje tego, co oferuje natura.

Większość ślubów odbywa się wiosną i latem, ale coraz częściej młode pary decydują się na ceremonię jesienią i zimą, które to pory roku potrafią być bardzo fotogeniczne.

Dekoracje, transport, ogrzewanie

Co istotne, często bywa tak, że nie musimy specjalnie dekorować kościoła - pięknie przystrojone choinki same w sobie są oryginalną ozdobą i wymarzonym tłem do zdjęć.