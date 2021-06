W centrum Pcimia powstanie rondo. Ułatwi zjazd z drogi S7 na starą zakopiankę

Całość ma poprawić płynność jazdy, bowiem na węźle w obecnym kształcie często tworzą się korki. To tędy odbywa się ruch ciężarowy do lokalnych firm, a te w tym rejonie (m.in. w gminie Pcim, ale też w sąsiedniej Tokarnia) to przede wszystkim firmy transportowe i zajmujące się obórką drewna (tartaki).

Wykonawca na wywiązanie się z zadania ma osiem miesięcy, przy czym nie będzie do tego czasu wliczany okres zimowy (od połowy grudnia do połowy marca).

To także miejsce, gdzie często dochodzi do kolizji. Duże natężenie ruchu w tym miejscu bierze się również stąd, że jest to najczęściej wybierany zjazd z zakopianki przez tych, którzy kierują się do ościennych powiatów: suskiego, wadowickiego i dalej.

Do podpisania umowy doszło prawie dwa lata od zawarcia porozumienia pomiędzy GDDKiA a gminą Pcim, w którym gmina zobowiązała się do przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, a GDDKiA jako zarządca drogi ekspresowej do sfinansowania samej przebudowy.