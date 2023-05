W ciemię bity. A oni tam… Włodzimierz Jurasz Wlodzimierz Jurasz

Wielkąś mi uczyniła krzywdę w życiu moim, moja droga Ursulo tym zleceniem swoim – nucił sobie zapewne Donald Tusk po wysłaniu go przez Ursulę von der Leyen do Polski jako kandydata na generalnego gu…, pardon - premiera. No i teraz były prezydent, by nie powiedzieć: król Europy, musi starać się o sympatię jakiegoś prowincjonalnego plebsu, do tego wpisując się w nielubianą polską tradycję: taka ongiś ważna głowa błąka się po całej Polsce, żeby dojść do… itd.