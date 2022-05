W ciemię bity. Cancelowanie Trylogii Włodzimierz Jurasz

Krytyka „Pana Tadeusza”, oskarżenia o nadmierną tuszę oraz anachroniczność, jakie pojawiły się przy okazji tegorocznej matury z polskiego, to element zjawiska określanego na Zachodzie mianem „cancel culture” („kultura unieważniania”; tłumacząc na język normalny: usuwanie z obiegu kulturowego wszystkiego, co wartościowe). Co prawda w naszej części Europy należałoby raczej mówić o denazyfikacji kultury, ale sens jest identyczny.