W ciemię bity. Co na to NATO?

W zasadzie się Wołodymirowi Zełeńskiemu nie dziwię – w obecnym układzie geopolitycznym Ukraina nie ma innego wyjścia. Nie wiem jednak, czy ukraiński prezydent zdaje sobie sprawę ze wszystkich uwarunkowań. O ile wejście do NATO jest dla Ukrainy jak najbardziej racjonalne, to dla samego Paktu Północnoatlantyckiego już nie – mogłoby bowiem zmusić go do uruchomienia słynnego punktu 5. i bezpośredniego wejścia do wojny.

A to „wejście” wcale nie wyglądałoby tak prosto; moja wiara w magiczną moc owego punktu nie jest tak silna jak ufność polskiego rządu. A do tego zapytam konkretnie: na kogo Ukraina mogłaby tak naprawdę liczyć? Zapewne na US Army, chociaż jej wartość bojowa pod obecnymi rządami jest dość wątpliwa, co wykazali afgańscy mudżahedini. A to, na co stać armie Europy Zachodniej udowodnili Holendrzy przyglądający się Serbom mordującym muzułmańskich Bośniaków w Srebrenicy. Taka „armia europejska”, czyli cywilbanda, pozbawiona wartości bojowej, za to pod względem preferencji seksualnych nader (jak to wymuszają zachodnie zasady rekrutacji) różnorodna, mogłaby tylko Ukraińcom, najlepszej obecnie armii świata, przeszkadzać.