W ciemię bity: Czego by natura chciała

Wraz z wojną idzie mróz. Od wschodu. Pustą gazową rurą. Ale przecież kryzys, w każdym razie w Polsce, nie zaczął się 24 lutego br., a 7 i 8 czerwca A.D. 2003, kiedy to zagłosowaliście Państwo za wejściem do UE (z premedytacją używam drugiej osoby liczby mnogiej).

Tak, to wtedy zaczęły się kłopoty, owa spirala absurdu doprowadzająca do typowo socjalistycznych efektów. Jedyne, co by nas mogło przed unijnymi pomysłami uratować to globalne ocieplenie. Ale z nim właśnie UE uporczywie walczy… Co kończy się tym, że wszystkim, z Niemcami na czele, grozi zamarznięcie. I brud oraz epidemie, związane z zaleceniem ograniczania kąpieli. Co prawda Niemcy kombinują, jak z tego wybrnąć – wzorem naszego rządu także oni zalecają zbiórkę chrustu. Poszli nawet dalej, grożąc już, że będą zabierać gaz tym, którym udało się go przychomikować (praw do naszego chrustu na razie nie roszczą). Pojawiło się nawet światełko (ognik) w tunelu. Pan Timmermans zapowiedział już - pod groźbą wybuchu zamieszek na ulicach niemieckich miast - że niemiecki węgiel jest gut i będzie go można używać.