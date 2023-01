W ciemię bity. Długopis Kaczora

Przyszła koza do woza: do złożenia podpisu niekiedy, przyznajmy: dyskretnie, namawia Pana Prezydenta nawet nieprzejednana opozycja. A jeszcze niedawno owi totalsi (wraz z kabareciarzami, którzy nadali Panu Prezydentowi imię Adriana) postponowali Andrzeja Dudę zarzucając mu (wbrew faktom), że podpisuje wszystko, co mu ten okropny Kaczor podsunie. Nie zauważając, że Pana Prezydenta i większość parlamentarną łączy nieskrywana wspólnota poglądów, która – notabene – dała im dwukrotne podwójne zwycięstwo wyborcze.

I tak oto opozycja znalazła się w pułapce. Jeśli Pan Prezydent ustawę zawetuje, platfusy wraz z przystawkami będą musieli głosować przeciw wetu (czyli za podpisem) - razem ze znienawidzonymi pisiorami. Wstrzymanie się, jak to było przy uchwalaniu ustawy, tym razem nic nie da.

Myliłby się jednak ktoś sądząc, że opozycja, prąc do odrzucenia ewentualnego weta, dąży do sprowadzenia do Polski kasy z KPO, będącej głównym celem tej ustawy. Zapewne liczy raczej na dalsze dynamiczne anarchizowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo to właśnie przyniesie zawarta w niej możliwość podważania przez każdego sędziego prawomocności statusu innego sędziego, nawet wyższego rangą. Opozycja chce też w ten sposób pozbawić Prezydenta RP jednej z jego głównych prerogatyw, czyli - wywodzącego się z Konstytucji RP - wyłącznego prawa do powoływania sędziów. Żeby było śmieszniej, ewentualna faktyczna (bo nie formalna) utrata tego prawa dotknie też następcę Andrzeja Dudy, nawet gdyby nim został, co nie daj Boże, Rafał Trzaskowski.