W ciemię bity. Dopaść Maciarenkę

Cóż, karierze Wałęsy to nie zaszkodziło. Więc i Tusk nie ma się czego obawiać, zwłaszcza, że prezydent Duda zlitował się nad nim i opracował już nowelizację znacznie ową ustawę łagodzącą. A tak na marginesie – nie rozumiem, dlaczego opozycja tę komisję krytykuje; chyba tylko z powodu własnego lenistwa bądź niedostatków intelektualnych. Przecież mogłaby wprowadzić do niej red. Tomasza Piątka, autora słynnej książki z roku 2017, udowadniającej rosyjskie powiązania ministra Macierewicza, i ostatecznie tego znienawidzonego polityka załatwić. Czyżby jednak owa książka była na to za cienka?

Dziwi mnie też krytyka tej ustawy płynąca z całego świata. Że UE się Polski czepia, nic nowego, chociaż np. we Francji podobna komisja działała, a nawet przesłuchiwała nielubianą przez lewicę bardziej niż Macierewicz Marine LePen. Ale krytykuje nas także ukochana przez wszystkich polskich patriotów Ameryka, która nie tylko sama badała pod kątem wpływów rosyjskich prezydenta Donalda Trumpa (nic na niego nie znajdując), ale nawet prowadzi obecnie wojnę z Rosją, co prawda zastępczą, rękami Ukraińców, ale zawsze. Może w końcu powinniśmy na ciągłe połajanki Amerykanów jakoś zareagować? Na przykład, idąc tropem Jerzego Urbana, wysłać amerykańskim bezdomnym śpiwory i koce; w końcu dziś żyje ich tam zacznie więcej niż za czasów Reagana…

A w tym chórze zabrakło mi jednego głosu. Ukrainy. W końcu to kraj, który powinien Polskę za tę ustawę pochwalić. Kurczę, przynajmniej tyle prezydent Zełenski mógłby dla nas zrobić.