W ciemię bity. Dyktatura skorpionów

Jestem mordercą. Obrzydliwym klapkiem, bez najmniejszej dozy szacunku, niezbędnego w obliczu wydarzeń ostatecznych, zaciukałem w hotelowym pokoju skorpiona. Działając z nader niskich pobudek, jak to typowy biały, męski suprematysta. Z poczucia wyższości i – dla zemsty, bo ów wredny tubylec (tambylec?) dziabnął moją osobistą żonę.

Mogę się dziś do tego przyznać, bo do owych epokowych wydarzeń doszło w Polsce (jeszcze przed anschlussem) i Turcji, czyli poza granicami coraz bardziej cywilizowanej UE. Do tego, dodam na wszelki wypadek, nawet w myśl unijnych przepisów me podłe czyny uległy już przedawnieniu.

Co innego, gdybym dopuścił się tych przestępstw w dzisiejszej Hiszpanii. Kilkanaście dni temu parlament tego państwa, jednego z rządzących Unią, uchwalił (na razie w niższej izbie) nowe przepisy, zakazujące m.in. zabijania próbujących zamieszkać wraz z ludźmi myszy, skorpionów czy węży, używania trutek na szczury itp. itd. Na przykład za przejechanie przechodzącego przez ulicę królika (z jakichś względów akurat to jest dla Hiszpanów wyjątkowo ważne) grozi nawet 18 miesięcy paki.