W ciemię bity. Europa ante portas

Do gabinetu I sekretarza KC KPZR wpada szef ochrony: - Towarzyszu, na placu Czerwonym siedzi człowiek i je! – No to co - odpowiada szef – może to zmęczony turysta… Za kilka godzin ochroniarz znowu się pojawia: - Towarzyszu, na placu Czerwonym siedzi stu ludzi i jedzą! – No i co, może to robotnicy mają przerwę śniadaniową… Za godzinę sytuacja się powtarza: - Towarzyszu sekretarzu, na placu Czerwonym siedzi milion ludzi i jedzą! – No to co… Ale, ale, zaczekajcie. Co jedzą? – Ryż. Pałeczkami. Jak widać, problemem bywa nie tyle sam fakt, ile jego skala.

Każdy, kto spędzał urlop w Europie południowej, we Włoszech czy innej Hiszpanii, musiał zauważyć Murzynów handlujących na plażach, najczęściej nie pamiątkami o afrykańskim sznycie, ale rzeczami zupełnie niepotrzebnymi; na przykład paskami do spodni czy wysięgnikami do selfie. A ileż tego można kupić… Policja ich z reguły nie ściga, możliwe, że są na legalu albo pobycie (nieoficjalnie) tolerowanym.