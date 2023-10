W ciemię bity. Fajna Polska. Felieton Włodzimierza Jurasza

W roku 2012 toczył się spór między dwoma proplatformerskimi redakcjami, „Wprost” i „Newsweekiem”, o prawa do wymyślonego przez Tomasza Lisa hasła (akcji) „Fajna Polska”, które zafunkcjonowało też jako opis (program) rządzącej w tym okresie PO. Jak Polacy tę fajność ocenili dowiodły w roku 2015 i 2019 wybory - bo wyraźnie to PiS właśnie taką fajną Polskę budował. Co potwierdził publicznie Sławomir Sierakowski, guru Lewicy, stwierdzając: „Problem naszej strony jest taki, że tu się dobrze żyje. Rządzi ten PiS już 8 lat, ale tu się cały czas się nieźle żyje. Drogi są. Nikt cię nie pobije na ulicy, do więzień nie wsadzają, nie rozstrzeliwują”.

Jak widać, prawica wcieliła w życie także inne, szczegółowe hasła PO. Na przykład: „Nie róbmy polityki. Budujmy drogi”, w dodatku udostępniając państwowe autostrady za darmo. Nikomu też nie brakło legendarnej „ciepłej wody w kranie”. Nie mówiąc o tym, że w Polsce ukradkiem wchodzi w życie coś na kształt postulowanego przez całą Lewicę dochodu podstawowego, regularnie zasądzanego na razie na rzecz zwolenników PO za tzw. niesłuszne zatrzymania (Babcia Kasia, Roman Giertych).