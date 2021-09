W ciemię bity. Granica absurdu Włodzimierz Jurasz

Wszystkie opinie na temat tego, co dzieje się na granicy z Białorusią zasadzają się na nieporozumieniu i myleniu pojęć. I nie chodzi mi tylko o to, że tzw. uchodźcy są po prostu klientami biura podróży Lukashenka Tours, gośćmi prezydenta wyposażonymi w oryginalne białoruskie wizy - mającymi jedynie problemy z wyegzekwowaniem wycieczki fakultatywnej do Polski. Równie błędnie interpretowane są zachowania tych polskich środowisk, które w sfinalizowaniu wspomnianej wycieczki starają się pomóc. Bo wcale nie są uosobieniem dobra (jak twierdził Donald Tusk, przeciwstawiając platformersów pisowskiemu wcielonemu złu), i czynią to co czynią bynajmniej nie z sympatii do kogokolwiek…