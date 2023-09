W ciemię bity. Kobiety są gorące

Widać to najlepiej w rozdawanej na krakowskich ulicach wyborczej gazetce promocyjnej zatytułowanej „Głos Lewicy”. Zdominowanej przez kobiety właśnie, lekko wsparte jedynie (co dość naturalne w tych okolicznościach) wizerunkami Roberta Biedronia. Gwoli ścisłości zauważmy jednak, że - zapewne dla zachowania organizacyjnej ciągłości – pochwalono się również wsparciem Włodzimierza Czarzastego oraz Aleksandra Kwaśniewskiego, ewidentnie reprezentujących w tym gronie interesy (sic!) Seniorów.

Wspomniana gazetka zadaje przede wszystkim kłam stereotypom, na czele z (błędnym) przeświadczeniem o tzw. mężczyznach opętanych ponoć seksem. To prezentowane w „Głosie Lewicy” kandydatki do parlamentu mają ewidentnie na tym punkcie obsesję. Domagają się prowadzenia w szkołach edukacji seksualnej, bezpłatnych środków antykoncepcyjnych, powszechnego dostępu do aborcji, a także dwudniowego urlopu menstruacyjnego, co skądinąd dowodzi ich tendencji dyskryminacyjnych, czyli pomijania kobiet z penisem. Zastanawia również ewidentny ejdżyzm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek – zabrakło mi żądania dofinansowywania przez NFZ viagry i jej pochodnych.