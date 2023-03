W ciemię bity. Krakowski móżdżek

Tak o nowym pomyśle krakowskiego magistratu, nazwanym „Jadalny Kraków”, mówiła w youtubowym kanale Miasto Kraków Katarzyna Przyjemska-Grzesik z Zarządu Zieleni Miejskiej. W ciągu 2 tygodni materiał obejrzało 513 widzów, co już w samo w sobie wiele mówi o sensie magistrackich inicjatyw, także medialnych. Ale może to i lepiej, jako że konia z rzędem (albo rower z tęczowymi, tymi, no, oponami)) tenże magistrat powinien ufundować każdemu, kto potrafiłby zrozumieć, o co w tym czymś chodzi.

A chodzi o to, że organizatorzy będą gdzieś ustawiać jakieś donice, w których coś będzie rosło. Będą sadzić coś jadalnego(?) w nietypowych miejscach (polecam pasy zieleni rozdzielające jezdnie na miejskich ulicach, zachęcam też do zbierania grzybów, już rosnących na Plantach, i to bez magistrackiego wsparcia). Będą wreszcie organizować jakieś warsztaty oraz zachęcać do kupowania jedzenia na targowiskach, do czego (chyba…) w wystarczający sposób zachęca jakże ludzkie uczucie łaknienia, by nie rzec: głodu.